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戴爾調體質 建AI新團隊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

戴爾科技（Dell Techlogy）正在整頓銷售團隊，包括裁員，並建立專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。

彭博資訊報導，銷售團隊的高階主管斯坎內爾（Bill Scannell）和拜恩（John Byrne）5日在給戴爾員工的備忘錄中寫道，「我們正變得更精實。我們在精簡管理層，並調整投資的優先順序。」

除了專注於AI的團隊，高管還表示公司將改變資料中心銷售的運作方式。

過去一年，這家總部位在德州的公司，因其高功率伺服器可以執行AI工作負載，重新獲得投資人青睞。不過，愈來愈多人擔心，多久才能從AI投資看到回報，因AI通常是以昂貴的伺服器或繪圖處理器的形式出現。

一位發言人拒絕評論有多少工作會受影響。他說：「透過整頓我們的市場推廣團隊，並採取一連串行動，我們正在成為一家更精實的公司。」

戴爾2023年初曾宣布大裁員，該年度砍掉1.3萬個工作崗位。

和服 團隊

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