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SK海力士最高將獲148億 在美設先進封裝廠與研發設施

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國商務部今天宣布將提供最多4.5億美元（約新台幣147.6億元）補貼，資助韓國記憶體晶片大廠SK海力士在印第安納州打造先進封裝廠和人工智慧（AI）產品研發設施。

路透社報導，全球第2大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）今年4月宣布，將投資約38億7000萬美元（約新台幣1269億元），在美國印第安納州西拉法葉市（West Lafayette）建造這座包含一條先進半導體封裝產線的設施，以量產新一代高頻寬記憶體（HBM）晶片。

新一代HBM晶片主要用於訓練AI系統的繪圖處理器（GPU）。SK海力士也是AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的主要供應商。

美國商務部還規劃為SK海力士的設廠計畫提供5億美元（約新台幣164億元）政府貸款額度。此外，這項計畫也預料將符合獲得25%投資免稅額度的資格。

商務部表示，這座AI產品記憶體封裝廠和先進封裝研發設施將創造1000個就業機會，並填補美國半導體供應鏈中的一個關鍵缺口。

SK海力士執行長郭魯正透過聲明表示，深深感謝美國商務部的支持，並期待雙方合作，以完全實現這項計畫。

美國如今已取得世界5大尖端半導體晶片製造商的重大投資承諾，包括台積電、美國自家的英特爾（Intel）和美光（Micron），以及韓國的三星（Samsung）和SK海力士。

SK海力士 半導體 美國

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