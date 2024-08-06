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開大車、餐點份量大的美國人變了… 房子愈住愈小

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
在近代絕大多數時間，美國人也都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。路透
在近代絕大多數時間，美國人也都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。路透

相比其他國家，美國人以開大車、餐點份量大、外帶咖啡大而著稱。在近代絕大多數時間，美國人也都住在坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。

CNN報導，在存了幾年的錢後，Jordyn Carias和她的伴侶終於在上月買房，為了不讓總價太高，他們必須買坪數比較小的物件。她說：「我們對第一個家有很多要求，但在考量了價格範圍後，我們必須重新評估。」

過去半世紀的多數時間裡，獨棟住宅的坪數持續增加。根據美國人口普查局的數據，1973年已完工的獨棟住宅面積中位數為1,525平方英尺（42坪），到了2015年，這個數字增至2,467平方英尺（69坪）。

但隨著房價大幅上漲，這種大房子不再受到青睞。於是建商改變了策略，蓋更多坪數較小的房子，鎖定首購的客群，2023年，獨棟住宅面積中位數反而縮小成2,233平方英尺（62.7坪），較2015年的高點滑落9%。許多正式的餐廳和額外的房間不見了。

Jordyn Carias和她的伴侶，最終住在約920平方英尺（25.8坪）的房子。為了發揮最大坪效，他們決定把地下室當作主臥室。

根據NAHB的調查，17%的建商說，他們2023年在更小的土地上蓋房，而且也蓋更多的連棟住宅。

今年稍早，美國最大建商D.R. Horton表示，計劃降低住宅的面積來解決「購屋者的負擔能力問題」。D.R. Horton在7月的財報會議上說，該公司蓋的平均住宅面積，比去年少了2%。

坪數 房子 美國

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