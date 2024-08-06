輝達新AI晶片生產恐延宕 分析師：需求衝擊不大

分析師表示，外界對輝達（Nvidia）新人工智慧（AI）晶片延宕的疑慮恐過於誇大，他們不認為這會對輝達的營收和需求帶來重大衝擊。

媒體報導，輝達Blackwell晶片因設計缺陷，恐面臨至少3個月的延宕。可能受影響客戶包括臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、Alphabet旗下Google和微軟（Microsoft）。

路透社報導，儘管近期疑慮不斷，研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）今天在報告中寫道：「需求水準持續攀升態勢仍明顯，所有主要超大規模企業繼續提高資本支出展望」。

瑞斯岡補充說，倘若交付延宕，輝達舊款GraceHopper晶片銷售應該有助填補缺口。

她指出：「輝達的競爭優勢已十分顯著，我們不認為3個月的延宕會對市占率帶來重大變化。」

輝達在AI晶片市場占有率超過80%，不但是AI快速發展的最大推手，也是受益者。

輝達執行長黃仁勳5月曾經表示，最新Blackwell系列AI晶片預計第2季出貨。