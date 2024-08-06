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日股暴跌逾12%今強彈10%領漲亞股 日相：冷靜判斷很重要

中央社／ 香港6日綜合外電報導
全球大部分股市今天出現反彈，日本領漲亞股收盤大漲逾10%。 歐新社
全球大部分股市今天出現反彈，日本領漲亞股收盤大漲逾10%。 歐新社

全球大部分股市今天出現反彈，日本領漲亞股收盤大漲逾10%。受累於美國經濟衰退憂慮，全球股市昨天暴跌，促使各界呼籲美國聯邦準備理事會（Fed）在下次利率決策會議前降息。

法新社報導，東京股市昨天創下史上最大跌點，不過隨著投資人買進價格重挫股票，日股基準日經225指數今天領漲，且收盤漲幅超過10%。

然而分析師警告，市場未來可能還會出現更多波動。

美國本月2日公布的數據顯示，全美7月非農就業新增人數不如預期，另一項報告則指製造業持續疲弱，導致股市出現賣壓。

外界因此警告，聯準會將利率維持在20多年來高點太久，恐造成衰退風險。

東京股市日經225指數昨天收盤暴跌逾12%，創下史上最大跌點，今天則強勁反彈收漲10.2%。

豐田汽車（Toyota）股價上升逾12%，索尼（Sony）上漲逾9%，晶片大廠東京威力科創（TokyoElectron）也勁揚16.6%。

日本首相岸田文雄今天在表定的記者會上表示：「股市今天再次出現波動，我認為冷靜判斷局勢很重要。我們將心存危機意識持續監控狀況，與日本銀行（Bank of Japan，日本央行）密切合作，進行經濟與財政管理。」

上海、雪梨、首爾、台北收漲；曼谷、馬尼拉、新加坡、威靈頓則收跌，香港恆生指數回吐早盤漲幅最後小跌0.31%。

恆生指數 日本央行 日股

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