便宜日圓不再 瑞銀估今年底兌美元將回升至145

瑞銀今天指出，預估日本央行（日銀）於今年10月將利率政策上調至0.5%，明年6月更將上調至1%，因升息帶動日圓走升，預期今年底美元兌日圓回升至145日圓，2025年底更從140日圓調整至130日圓。

瑞銀投資銀行策略分析師馬科姆（James Malcolm）今天透過新聞稿發表對日本央行和日圓的看法。

瑞銀經濟團隊預估，日本央行將在今年10月把政策利率上調至0.5%，緊接著在12月和2025年1月利率政策維持按兵不動。

瑞銀表示，爲確保2025年的春鬥薪資談判能再次實現薪資高增長，日銀將在明年3月將政策利率上調至0.75%、6月更進一步上調至1%。

瑞銀進一步說明，日本與其他十大經濟體（G10）相比，日銀的升息步伐仍較緩慢，但在日銀政策正常化下，瑞銀預計日銀將於10月升息25個基本點，利率政策至0.5%，2025年再升息2次，且今年底美元兌日圓預測從160日圓調至145日圓，2025年底更預測從140日圓調至130日圓。