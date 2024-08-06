X內部信確認將搬離舊金山總部 馬斯克曾批加州性別法
根據「紐約時報」取得的內部信件，美國科技業億萬富豪馬斯克（ElonMusk）擁有的社群媒體平台公司X，計劃在「未來幾週內」關閉位於加州舊金山的總部辦公室。
「紐約時報」（The New York Times）報導，根據X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）今天發給員工的電子郵件，內容表示舊金山辦公室的員工將遷往位於加州聖荷西（San Jose）的既有辦公室工作。
信中還提到，X將於加州的帕羅奧圖（Palo Alto）開設一個以工程為主的辦公室，並將與馬斯克的人工智慧（AI）公司xAI共用辦公室。
雅克里諾對員工寫道：「這一決定影響你們很多人，因此事關重大；但長遠來說，這對我們公司是正確的決定。」
馬斯克7月表示，他將把X總部搬到德州，因為加州之前通過一道法律，禁止學區要求教師在學生改變性別身分時通知家長。
與加州關係緊張的馬斯克指出，這樣的法律會「迫使家庭和公司為了保護他們的孩子，而離開加州」。
X的前身推特（Twitter）2006年成立於舊金山，2012年在與舊金山立法機關達成薪資減稅協議後，將總部遷至中市場（Mid-Market）街區，此後並成為舊金山科技業代表，像Uber這類公司也遷入同個街區。
但自從馬斯克2022年買下推特後，改名為X的公司便拖欠向不動產公司休倫斯坦（Shorenstein）繳交其位在市場街（Market Street）1355號的總部辦公大樓租金，還將部分空間改為出差員工臥室，藉此降低成本。
馬斯克和X的代表並未回應紐約時報的置評請求。休倫斯坦的一名發言人則婉拒置評。
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