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日股強勁反彈10% 引領亞股大盤止跌回升
日本股市日經225指數今（6）日自周一的全球股災中強勁反彈，收盤大漲10.23%，並引領包括台灣、南韓等多數亞洲股市大盤指數回升。
日股兩大指標日經225指數與東證指數盤中漲幅均一度接近11%，收盤時漲幅縮小，日經225指數上漲3217.04點，或10.23%，收在34,675.46點，東證指數上漲207.06點，或9.3%，收在2434.21點。
台灣加權股價指數上漲670.14點或3.55%，重新站回2萬點以上，收在20501.02點。南韓KOSPI漲幅超過3.5%、KOSDAQ漲幅超過6%。不過香港股市與陸股大多仍處微跌格局。
歐股與美股期貨指數也翻紅。那斯達克100期貨指數則勁揚1.8%，美股標普500期貨指數上漲1.4%，道瓊期指也漲近1%。
Stanford C. Bernstein分析師Rupal Agarwal說：「市場昨天的反應有點太過激烈，所以今天看到這麼急遽的反彈。」City Index 市場策略師Matt Simpson表示，美國優於預期的7月ISM服務業指數止住了華爾街的失血。
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