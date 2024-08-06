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馬斯克再告OpenAI和奧特曼 指控背棄創立承諾、置獲利先於人類福祉

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
馬斯克（Elon Musk）5日控告OpenAI、及兩位共同創辦人奧特曼（Sam Altman）和布羅克曼（Greg Brockman）。美聯社
馬斯克（Elon Musk）5日控告OpenAI、及兩位共同創辦人奧特曼（Sam Altman）和布羅克曼（Greg Brockman）。美聯社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）5日再度控告OpenAI、及兩位共同創辦人奧特曼（Sam Altman）和布羅克曼（Greg Brockman），指控他被誤導而共同創立這家他認為是非營利的人工智慧（AI）機構，並表示OpenAI和微軟簽屬商業合作協議時，就背棄了嘉惠全人類的使命，請求法院取消OpenAI和微軟的授權協議。

馬斯克在北加州聯邦地方法院提起的這樁訴訟，包括指控奧特曼與布羅克曼違反美國民事欺詐法，以及指控OpenAI和奧特曼因違反創辦協議而約，並聲稱馬斯克和其他投資人被OpenAI的「虛假人類使命」吸引而投資OpenAI。

訴狀指出，馬斯克投資了數千萬美元，並協助招募頂尖的AI科學家，本案是「利他主義對抗貪婪的警世寓言教科書」，「奧特曼夥同其他被告刻意招攬並欺騙馬斯克，利用馬斯克對AI構成（人類）存續威脅的人道憂慮，掠奪受益」。馬斯克3月曾在州法院對OpenAI提起類似訴訟，但突然在6月撤回。

馬斯克的最新訴訟請求法院決定OpenAI的最新模型是否已達成通用人工智慧（AGI），且這個結果可能導致OpenAI和微軟之間的授權協議「無效」，因為微軟的投資只能取得OpenAI在「AGI之前」的獲利分成，還指控OpenAI延後向公眾揭露已達成AGI有其財務利益。

他也要求OpenAI賠償因為馬斯克的貢獻，所賺得的根據會計計算後的「所有收益、獲利及優勢」。

馬斯克在OpenAI於2015年創立時，擔任早期投資人，並與奧特曼擔任共同董事長，但2018年因為對研究方向的歧見而離開董事會，2020年停止投資。OpenAI在2019年設立營利部門，微軟2019年來已投資OpenAI約130億美元，雙方2023年1月簽署價值100億美元的投資協議，微軟能將OpenAI的技術整合到雲端和搜尋引擎服務。

馬斯克去年創設自己的營利AI新創公司xAI，今年7月表示可能尋求特斯拉董事會的同意，投資50億美元於xAI。

OpenAI 奧特曼 馬斯克

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