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碳捕捉是減碳救星？ 恐變成過度炒作
【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】大型風扇嗡嗡作響，蒐集大氣內的二氧化碳，並將之儲存於地下深處！碳捕捉技術被視為減碳的重要技術之一，其中「空氣直接捕獲」（DAC）已成功在冰島運行，每年能減少近4萬噸的碳排放。但批評者質疑，該技術耗能高、規模有限，若欲減碳，減少化石燃料的源頭才是當務之急。
風扇捕獲二氧化碳
《國際能源署》指出，碳捕獲、利用與封存（CCUS）涉及捕捉發電廠或工業設施的二氧化碳，進行再利用或者壓縮封存的過程，被稱是實現全球淨零排放的關鍵技術之一。
《BBC》報導，冰島就有全球最大的「空氣直接捕獲」（DAC）設施，該設施由又被稱為「Mammoth」，利用大型風扇從空氣過濾、吸收二氧化碳，並儲存於地下深處的岩石當中，預計每年能捕獲36000噸二氧化碳。
美國能源部也發起「柏樹計畫」（Project Cypress）也希望運用「空氣直接捕獲」技術，清除空氣中的二氧化碳，目標於2026年開始執行，盼每年儲存100萬噸的二氧化碳。
應減源頭排放
儘管「空氣直接捕獲」技術看似能減緩碳排放的狀況，但批評者認為該技術已經被過度炒作，還有成本高且規模有限的侷限，認為要捕捉二氧化碳，應該在排碳的地方進行更有效率。冰島前環境部長索爾內斯就強調：「直接從煙囪中去除二氧化碳其實更加容易。」
目前碳捕捉或去除的規模仍相當不足。索爾內斯就指出，「我們每年朝大氣排放400億噸的二氧化碳，所以空氣直接捕獲並無法解決這個問題」，認為擺脫化石燃料，並尋找其他能源才是當務之急。
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