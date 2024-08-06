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淡化衰退憂慮…Fed兩官員信心喊話 暗示不會過度反應

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed兩位官員5日信心喊話，淡化經濟衰退憂慮，並暗示Fed不會過度反應。路透
Fed兩位官員5日信心喊話，淡化經濟衰退憂慮，並暗示Fed不會過度反應。路透

在全球股市5日暴跌之際，美國聯準會Fed）兩位官員同日信心喊話，淡化經濟衰退憂慮，並暗示Fed不會過度反應。

今年有決策投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）在夏威夷一場活動表示，不會太過擔心7月就業報告，形容美國勞動市場「減緩，但並未墜落懸崖」，並確信經濟近期不會陷入衰退。

她說，失業率上升可能並未釋出乍看之下的前瞻訊號，大量升幅是因為經濟出現更多勞工供給，包括移民，而非廣泛的永久裁員，「企業沒有在裁員」，「企業只是放慢聘僱腳步」。

她表示，Fed對9月降息持開放態度，但「若我們對單一數據底反映，我們會幾乎都錯誤」。她也說，「在未來幾季調整政策將是必要之舉」，「我們已確認勞動市場日益減緩，但不要任其減緩到陷入不景氣，這點極為重要」，決策官員將「竭盡所能」達成穩定物價與就業目標的雙重職責，不過，「我們在行動前，看的是整體資訊」。她正觀察勞動市場近一步減緩、及通膨可能復熾的跡象，正等待更多數據，才會支持調整利率，

今年沒有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）同日也說，Fed的工作不是對單一個月減弱的勞動數據做出反應，雖然7月就業數據比預期更弱，「但看來不像會陷入衰退，在決策時，我確實認為諸位會想前瞻經濟的前進方向」，他強調每月就業人口數據的誤差範圍達到10萬人，因此有必要對太早做出結論保持審慎。

他也說，但若事態打破常態，「我們就處於不同處境，我認為我們可能需要更積極回應」，「Fed的工作非常直截了當，最大化就業、穩定物價及維持金融穩定，這就是我們要做的事」，若情勢惡化，「我們會予以修正」。

Fed主席鮑爾預定本月稍後在傑克森洞全球央行年會發表演說，美國也預定在14日發布7月消費者物價指數（CPI）、30日公布7月個人消費支出（PCE）平減指數，9月6日公布8月就業報告，9月11日發布8月CPI，接著Fed會在9月18日公布利率決策。

Fed 經濟衰退 聯準會

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Fed官員 釋出政策訊號

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