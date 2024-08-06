快訊

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

孟加拉反政府抗爭，總理逃亡！人民為何要推翻「國父之女」？

英特爾準備接收第二套艾司摩爾 High NA EUV設備

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
艾司摩爾（ASML）的最新的高階晶片生產工具：高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備。 路透
艾司摩爾（ASML）的最新的高階晶片生產工具：高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備。 路透

英特爾Intel）正準備接收第二套來自艾司摩爾（ASML）的最新高階晶片生產機器：高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備。這套先進設備價格高達3.5億歐元（3.83億美元）。

路透5日報導，英特爾執行長基辛格其實是在上周四財報視訊說明會時，就提到上述進度。但上周四美股盤後英特爾發布財報時，強調必須節約開支，隨著公告要大裁員、暫停發放股利，公司股價在當時就隨即崩了20%，第二天正常交易收盤更重挫26%。投資人忙著狂拋英特爾股票之時，沒人注意到基辛格這段談話。

英特爾去年12月開始收到第一台艾司摩爾出貨的High-NA EUV微影設備，因為機器龐大需要花多個月才能組裝完成，一切就緒後，便能夠製造新一代、更強大的電腦晶片。

根據財報說明會文字紀錄，基辛格在財報說明會上說，「第二套High-NA工具將進到我們奧勒岡州廠區」，公司的科技投資，「正在展現良好的早期跡象」。

艾司摩爾高階主管上月17日曾表示，公司開始出貨第二套High-NA設備給客戶，未說客戶是誰。High-NA順利導入市場對艾司摩爾的未來發展也非常關鍵，但購買的客戶究竟何時才會真的啟用，仍有不確定性。

目前艾司摩爾拿到的十多張High-NA設備的訂單，客戶包括台積電、英特爾、三星電子、SK海力士、美光等市場領導大廠。英特爾計劃2027年之前利用High-NA微影技術量產。台積電今年將接收一套，但沒有表明何時用於生產。

艾司摩爾公司（ASML）執行長富凱上月提到DRAM記憶晶片製造廠，可能在2025年或2026年使用High-NA設備。DRAM記憶晶片製造廠指的是三星、SK海力士、美光。

ASML Intel 晶片 英特爾

延伸閱讀

AI迎盛世 英特爾卻巨星殞落…和台積電兩樣情！謝金河：已到換CEO關鍵時刻

英特爾每賣晶圓1片就賠錢、財報「慘不忍睹」 陸行之問3個問題：美國政府要怎麼救？

就業報告弱引發衰退擔憂…道瓊崩逾600點 那指跌2.43%、英特爾重挫26%

救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」

相關新聞

美聯準會可能出手救市嗎？曾引發「緊急降息」的七大事件一次看

周一，因恐慌席捲市場，全球股市都慘跌做收。這被歸咎於投資人憂心美國聯準會降息太慢，無法阻擋經濟衰退，但某種程度上，這是套...

日股匯市大振盪 日央行等3巨頭下午2點緊急開會

日本股匯市大幅振盪，日本經濟新聞報導，財務省、金融廳與日本銀行（央行）今天下午3時（台北時間下午2時)將開會，針對國際金...

告別起家厝！馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室

美國億萬富豪馬斯克傳出將關閉社群平台X位於舊金山的辦公室。X的前身是推特（Twitter），2006年在舊金山創立，馬斯...

FT：Nvidia最新AI晶片設計複雜 台積電量產遇難關…問題出在這

英國金融時報（FT）報導，輝達（NVIDIA）主要供應商台積電在生產下一代Blackwell系列半導體的最先進晶片時，遭...

日股大反攻！開盤大漲7% 美股期指奮力上漲

日本股市今天開盤後大漲，逆轉周一崩盤走勢。美股標普500期貨指數也翻紅，自近兩年來最糟跌勢反彈，以科技股為主的那斯達克1...

英特爾準備接收第二套艾司摩爾 High NA EUV設備

英特爾（Intel）正準備接收第二套來自艾司摩爾（ASML）的最新高階晶片生產機器：高數值孔徑極紫外光（High-NA ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。