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OpenAI共同創辦人舒曼要跳槽 加入競爭對手Anthropic的陣容

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI共同創辦人舒曼宣布將離職，加入競爭對手Anthropic。擷自舒曼個人網站
OpenAI共同創辦人舒曼宣布將離職，加入競爭對手Anthropic。擷自舒曼個人網站

OpenAI共同創辦人舒曼（John Schulman）周一在X平台貼文說，他將離開這家由微軟支持的公司，加入競爭對手、有亞馬遜注資的AI新創公司Anthropic。

根據舒曼個人網站的自傳，他曾是OpenAI後期訓練團隊的共同領導人，負責為ChatGPT聊天機器人改進AI模型以及為第三方開發人員提供程式介面。今年6月，OpenAI表示，身為AI對齊主管舒曼將加入安全與安保委員會，為董事會提供建議。

但OpenAI很快解散超對齊（superalignment）團隊，該團隊專注於嘗試確保人類能控制得住在多項任務上能力超越凡人的AI系統。

2016年拿到柏克萊加州大學電腦科學博士學位後到OpenAI工作的舒曼在社群媒體撰文說，另謀他就的選擇源於他希望「專心研究AI對齊，並開啟職涯新篇章，回到實用技術工作」。

超對齊團隊的領導人雷克（Jan Leike）和OpenAI共同創辦人蘇茲克維（Ilya Sutskever）今年都離開了OpenAI。雷克加入Anthropic，蘇茲克維則表示他正協助成立一家新公司Safe Superintelligence。

一群OpenAI的前員工在2021年成立Anthropic。兩家都位於舊金山的新創公司搶著建立最能產生類似於人類文字的生成式AI模型。

AI OpenAI

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