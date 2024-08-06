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控低價傾銷 巴西對原產中國光纖發起反傾銷調查

中央社／ 北京6日電

巴西有關部門近日對原產於中國的光纖發起反傾銷調查。申請調查的企業認為光纖行業在中國被列為優先領域，官方給予稅收激勵和優惠貸款，不符市場經濟條件，屬低價傾銷。

陸媒觀察者網今天報導，巴西發展、工業、貿易和服務部外貿秘書處5日公布「2024年8月1日第39號通知」表示，應巴西企業普睿司曼（Prysmian Cabos eSistemas do Brasil S/A）今年4月30日提交的申請書，對原產於中國的光纖發起反傾銷調查。

據指出，巴西普睿司曼和日本古河公司（FurukawaElectric Latam S/A）是參與發起調查的光纖生產商。請願書由普睿司曼代表提交，並附有古河公司的支持信。調查採用2023年1至12月期間的數據，以核實原產於中國的光纖出口到巴西是否有傾銷跡象。

報導說，「21世紀初，中國生產一公里光纖，大部分利潤都要被國外廠商拿走，彼時中國光纖價格達到每公里（人民幣）2000元。隨後，國家對光纖行業給予了大力支持，不僅開放研究所相關技術，而且在資金領域也給予了扶持」，而「國內數家光纖生產企業隨即加大了對光纖預製棒的研發投入，中國光纖才徹底突破了外國的卡脖子，目前每公里價格降至30元」。

報導進一步提到，近10年來，中國光纖光纜行業加強研發，正由光纖光纜生產大國向強國轉變，中國光纖市場獲得大發展，建成世界最大的光纖網路，光纖企業形成了完備的產業鏈。

據表示，2021年巴西是中國光纖出口的第二大地區，占中國光纖出口的10.9%。巴西媒體曾指「中國產品大大滿足了巴西光纖市場的需求」。

不過，普睿司曼認為，光纖行業在中國被列為優先領域，獲稅收激勵、優惠貸款等，不能算是「市場經濟條件」，中國光纖產品低價傾銷。

普睿司曼在申請書中提到多家來自中國的行業領先企業，包括長飛公司、中天科技、烽火通信、亨通公司，並列舉這些企業數年來收到的補貼等資金。

中共 光纖 反傾銷 巴西

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