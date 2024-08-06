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美聯準會可能出手救市嗎？曾引發「緊急降息」的七大事件一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會緊急降息是非比尋常的舉動，過去僅發生在重大危機期。美聯社
聯準會緊急降息是非比尋常的舉動，過去僅發生在重大危機期。美聯社

周一，因恐慌席捲市場，全球股市都慘跌做收。這被歸咎於投資人憂心美國聯準會降息太慢，無法阻擋經濟衰退，但某種程度上，這是套利交易平倉的結果：對沖基金和其他交易者透過利差交易策略借入日圓，投資美國科技股和高收益資產賺錢。由於日圓飆升，交易員急於平倉，導致他們拋售持股。股市暴跌讓投資人熱議聯準會介入的可能性，也就是即刻緊急降息，不等9月召開會議。

緊急降息對聯準會來說，非比尋常，過去僅發生在重大危機期。1987年以來，有七件大事讓聯準會出乎市場意外的調降利率：

1987年10月的「黑色星期一」。聯準會當天就降息，隔年1月又有一次計畫外的降息。

1990年代初經濟衰退和第一次波灣戰爭期間。聯準會在1990年7月至1992年9月間有多次降息發生在兩次利率會議之間。那時，聯準會沒舉行新聞發布會，也不會在決策後發布詳細聲明。

1998年10月，時任聯準會主席的葛林斯潘單次緊急降息，將基準利率由5.25%降到5%，以防投資性避險基金長期資本管理公司（LTCM）內爆後的市場崩潰。此舉加上數十億美元救市基金，鞏固了聯準會在華爾街眼中金融救世主的角色，這後來演變成「聯準會賣權」（Fed put）的概念。

2001年，聯準會分別對科技泡沫破滅和911恐怖襲擊兩個重大事件做出回應。那一年三次非經排定的降息之舉。

房市崩盤引發的金融危機，讓2008年的1月和10月兩度緊急降息。

新冠疫情也促使聯準會兩度緊急降息，一次是2020年3月3日，另一次是3月15日，利率由1.75%降至0.25%。

聯準會也曾經緊急升息。那是1994年4月，為消除對通膨激增的憂慮，目標利率由3.5%調高到3.75%。

投資人 經濟衰退 美國 聯準會 降息

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