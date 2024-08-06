日股大反攻！開盤大漲7% 美股期指奮力上漲

日本股市今天開盤後大漲，逆轉周一崩盤走勢。美股標普500期貨指數也翻紅，自近兩年來最糟跌勢反彈，以科技股為主的那斯達克100期貨指數則勁揚1.5%。

在台灣時間6日早上8時10分左右，日經225指數和東證指數反彈大漲多達7%，日圓兌美元貶值超過1%。兩大日股指數在周一崩跌12%，因日圓強勁升值、貨幣政策緊縮與美國經濟展望疑慮，促使投資人逃離股市，甚至觸發日經225期貨的熔斷機制。

韓國Kospi指數開盤後大漲4.5%。

在美股期指方面，道瓊期貨指數上漲230點，漲幅0.6%；小型標普500期貨指數和那斯達克100期貨指數分別上漲1%和1.5%。

野村資本管理公司首席策略師石黑英行表示：「恐慌拋售可能已經走到盡頭，而投資人可能買回股票。不過，今日價格走勢可能會像雲霄飛車，原因是全球市場焦慮升溫。」

技術線圖傳達出市場有望反彈的訊號。追蹤過往25個交易日股票漲跌比的虎樂指數已經跌至2023年10月來最低，並且接近70的水準，也就是一些交易人士視為是轉折點的訊號。日經225指數周一大跌，導致指數自高點回落逾20%，跌破25天移動平均線，這也是在新冠疫情期間的2020年3月股市反彈的技術水準。

即便反彈，日股短期內也可能在空頭市場的水準交易，因為三天累計跌幅已讓日股自7月高點回落逾20%。

包括Ryota Sakagami在內花旗策略師在研究報告中表示：「我們認為日股價格已經計入輕微美國衰退和日圓升值至140日圓的因素，因此下跌空間有限。然而，我們預期要花點時間才能回升，短期內避險交易仍會主導市場。」