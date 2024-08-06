日股崩盤 日央行被罵爆…專家：9或10月升息的可能性不復存在

日本央行上周實施貨幣政策緊縮招致批評，因為此舉引發了日本股市的歷史性暴跌，並加劇了全球市場的動盪。這可能使任何進一步升息的計畫遭到擱置。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家、前日本央行官員Nobuyasu Atago表示，「日本央行需對經濟數據和市場保持敬畏之心。面對糟糕的經濟數據，日本央行依然升息，這表明它沒在關注數據。」

日本央行總裁植田和男上周反覆強調，鑒於經濟和通膨數據表明形勢發展符合預期，該央行決定調升利率。他還表示只要趨勢持續，就會繼續升息。但在日本股市周一經歷數十年來最嚴重拋售後，分析師如今認為央行過早扣動了扳機。許多人正在調整預期。

大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita表示，「這是一次不合時宜的升息，日本央行將需要等待，觀察美國經濟是陷入衰退還是軟著陸，隨後才能進行下一步行動。至少如今9月或10月升息的可能性已不復存在。」

日本央行7月31日的決定幫日圓從接近數十年低點反彈。但日圓的快速升值正打擊出口商獲利前景，導致股市下挫。與此同時，央行也已終結了購買ETF的計畫。否則官員或許能使用這個工具來遏制股市「自由落體」般的下墜。