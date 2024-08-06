快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

戴爾重組銷售團隊要裁員、成立專注AI的新團隊 多少人被砍不明

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戴爾科技（Dell Techlogy）將重組銷售團隊，會裁員，也會建立一個專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。路透
戴爾科技（Dell Techlogy）將重組銷售團隊，會裁員，也會建立一個專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。路透

戴爾科技（Dell Techlogy）正在裁員，這是銷售團隊重組的其中一環。重組措施還包括建立一個專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。

銷售團隊的高階主管Bill Scannell和John Byrne周一在給戴爾員工的備忘錄中寫道，「我們正變得更精實。我們在精簡管理層，並調整投資的優先順序。」除了專注於AI的團隊，高管還表示公司將改變資料中心銷售的運作方式。

過去一年，這家總部位在德州的硬體科技公司，因其高功率伺服器可以執行AI工作負載，重新獲得投資人青睞。不過，愈來愈多人擔心，多久才能從AI投資看到回報，因AI通常是以昂貴的伺服器或繪圖處理器的形式出現。

一位發言人拒絕評論有多少工作會受影響。他說：「透過重組我們的市場推廣團隊並採取連串行動，我們正在成為一家更精實的公司。」

戴爾股價周一下跌4%至98.18美元，但今年來仍累漲31%，但自5月29日創下179.21美元的歷史紀錄後，股價已回吐超過45%。

戴爾2023年初曾宣布大裁員，該年度砍掉13,000個工作崗位。截至2月，戴爾在申報的監管文件中表示，全球約有120,000名全職員工。

該公司最知名的個人電腦銷售業務，近年來疫後衰退中陷入困境。不過，電腦產業的出貨量已開始回升，戴爾樂觀認為，新一代的AI優化個人電腦將推動產品升級。

AI Dell 團隊 戴爾 裁員

延伸閱讀

奧運拳擊／摘銅有「無敵星星」 吳詩儀還有幸運掛繩

台科大師生赴尼泊爾 助育幼院搭建安全手作步道

聯合國統計電子廢棄物逐年暴增 中經院發起倡議籲正視

寧德時代電池裝車量年增三成 凡甲可望受惠「出貨喊衝」

相關新聞

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

長期追蹤市場和經濟的Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）稱，當前的全球股市...

道瓊崩逾千點、史指重挫3% 創美股近2年最糟單日走勢

由於對美國經濟健康狀況的擔憂引發全球市場拋售，美股收盤重挫，道瓊工業指數創下近兩年來最糟單日走勢。

台積電ADR僅跌1%、收斂盤中10%跌幅 日月光跌逾3%

台股ADR周一（5日）隨全球股市恐慌而下跌，但跌幅未如台股當天稍早來得深。台積電ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1....

道瓊重摔千點 標普與那指大跌3% 輝達蘋果跌幅有收斂

美國股市周一（5日）收盤重挫，標普500和那斯達克指數均下跌至少3%，但跌幅較盤中有所收斂，投資人對美國經濟放緩和科技類...

從黑色星期五延續到黑色星期一…全球股崩 恐慌加劇

美國經濟可能陷入衰退的恐慌迅速擴散，全球股市歷經上周的「黑色星期五」後繼續上演「黑色星期一」，無差別拋售的沉重賣壓從亞洲...

大摩將台積電列為首選股「ADR重挫後更具吸引力」

彭博資訊報導，台積電（2330）歷經近日遭拋售股價表現疲軟後，摩根士丹利正在將台積電列為首選股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。