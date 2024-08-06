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油價今天開盤後反彈 金價周一跌逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著全球股市周一（5日）暴跌，避險情緒升溫，交易者逃離風險資產，原油、黃金和銅全線走低。路透
隨著全球股市周一（5日）暴跌，避險情緒升溫，交易者逃離風險資產，原油、黃金和銅全線走低。路透

隨著全球股市周一（5日）暴跌，避險情緒升溫，交易者逃離風險資產，原油、黃金和銅全線走低。不過，油價在周二開盤後彈升，金價則維持平盤上下。

油價周一跌幅不到1% 周二盤初上漲

全球金融市場暴跌令原油價格周一觸及七個月新低，交易者在權衡各種顯示全球經濟放緩的跡象。

布蘭特原油10月期貨周一收跌0.51美元，跌幅0.66%，報每桶76.30 美元，收在1月以來最低水準。不過，由於包括相對強弱指數在內的技術訊號顯示超賣，原油的拋售或許已經結束。

西德州原油9月期貨周二開盤後上漲1.77%至每桶74.23美元，逆轉前市跌勢。周一收盤下跌0.58美元，跌幅0.79%，收報每桶72.94 美元。

從亞洲到北美，股市一路下跌，因投資者逃離風險較高資產，同時押注聯準會必須快速降息來推動美國經濟成長。

對更廣泛的中東戰爭可能導致供應進一步受擾的擔憂限制了油市全天的跌幅。

以色列和美國正準備因應中東地區的局勢嚴重升級。之前，伊朗及其盟友哈馬斯和真主黨承諾就上周哈馬斯領導人和真主黨一名高級軍事指揮官被暗殺事件對以色列進行報復。

全球石油需求成長最大貢獻者中國大陸的柴油消費減少，也對油價構成壓力。

金價收跌逾1% 受累於更廣泛市場遭拋售的溢出效應

金價周一下跌超過1%，受累於經濟擔憂加劇導致全球更廣泛市場遭拋售，不過分析師表示，這對避險黃金而言只是暫時的修正。

現貨黃金5日收盤下跌1.3%， 報每英兩2,410.79美元，盤中稍早一度下跌3.2%。

美國黃金期貨收低1%，結算價報2,444.4美元。現貨白銀急挫 5.1%，報27.10美元。

美國華爾街股市重挫，上周疲軟的經濟數據公布後，對美國將陷入衰退的擔憂波及全球市場。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wycoff 表示：「投資者受到驚嚇，他們正在拋售他們能賣的東西，其中包括黃金和白銀。」

汽車催化劑白金和鈀金遭拋售，也反映出人們對工業需求的擔憂正在加深。白金急挫4.9%，報911.10美元；鈀金重挫5.7%，報839.50美元，稍早曾觸及2018年8月以來的最低。

油價 美國 金價 黃金

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