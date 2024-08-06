大摩將台積電列為首選股「ADR重挫後更具吸引力」
彭博資訊報導，台積電（2330）歷經近日遭拋售股價表現疲軟後，摩根士丹利正在將台積電列為首選股。
大摩分析師Charlie Chan在最新的報告中指出，「在半導體下行周期拉長之時，我們屬意台積電的品質以及具有防禦性的本質」。他補充說，「確認漲價，加上AI資本支出持續增強，都應該會是關鍵的催化劑」。
Chan認為，藉由漲價，台積電2025年可望能夠實現大於55%的毛利率，並且在2028年到2030年之間，在其海外晶圓廠的生產達到經濟規模後，將毛利率逐漸提升到接近60%的毛利率水準。
台積電ADR目前自7月時的高點已下挫逾20%。大摩說，股價大跌後，台積電ADR「現在再度很有吸引力」。
台積電ADR周一常規交易時收跌1.3%，但周一盤後交易時段，股價回升了0.8%。
大摩給台積電的投資評級是「加碼」（overweight）。
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