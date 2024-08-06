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薩姆規則創建者：美經濟尚未陷衰退但接近 Fed有能力有所作為

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前聯準會經濟學家薩姆說，美國尚未陷入但已接近衰退，預計聯準會重新調整方針。圖為伊利諾州一家零售商店。美聯社
前聯準會經濟學家薩姆說，美國尚未陷入但已接近衰退，預計聯準會重新調整方針。圖為伊利諾州一家零售商店。美聯社

聯準會經濟學家薩姆（Claudia Sahm）表示，雖然美國尚未陷入衰退，但已「令人不安地接近衰退」。她預計聯準會（Fed）決策者可能重新調整他們的方針，以考慮到日益加劇的風險。

薩姆在彭博電視Bloomberg Surveillance節目中提及上周五就業報告裡意外上升的失業率說：「我們可能尚未到那一步，但正愈來愈近，這令人擔憂。」

非農就業報告顯示美國招聘明顯放緩， 失業率升至4.3%，導致該指標三個月移動平均值超出12個月低點0.5個百分點，觸發被視為經濟衰退領先指標的薩姆規則。薩姆提出這項統計觀察，旨在為財政決策者就何時應刺激經濟以遏制衰退提供指引。

薩姆說，「廣義而言，我們來到這一地步時確實處於強勁地位，目前而言，美國不太可能已陷入經濟衰退」。

令人恐慌的字眼

金融市場暴跌、許多人心裡「那個令人恐慌的字眼」日益嚴重，但薩姆表示，聯準會立即採取行動因應加劇的風險並非合宜之舉，「在像這樣的時刻保持冷靜很重要」。

她說：「聯儲會行事緩慢而深思熟慮，是件好事，不是嗎？我們最不想要的就是他們也加入這種情緒化的能量。」她表示，與此同時，鮑爾和他的同僚可能會考慮經濟和市場的變化。

現任New Century Advisors首席經濟學家的薩姆表示，聯準會「非常深思熟慮。它的行動可能非常慢。但當情況變了，且它想瞭解清楚了，它就會採取行動，做它必須做的事情。」

鑒於聯準會當前的聯邦資金利率目標區間維持在5.25%至5.5%，薩姆說決策者「目前有能力有所作為。」

Fed 經濟衰退 美國 聯準會

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