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台積電ADR僅跌1%、收斂盤中10%跌幅 日月光跌逾3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周一（5日）隨全球股市恐慌而下跌，但跌幅未如台股當天稍早來得深。台積電ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1.27%，報每股147.95元。（路透）
台股ADR周一（5日）隨全球股市恐慌而下跌，但跌幅未如台股當天稍早來得深。台積電ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1.27%，報每股147.95元。（路透）

台股ADR周一（5日）隨全球股市恐慌而下跌，但跌幅未如台股當天稍早來得深。台積電ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1.27%，報每股147.95元，換算並折合台幣後為每股965.97元，較台北交易股票溢價率為18.52%。

道瓊工業指數5日收盤下跌1,033.99點，跌幅2.6%，報38,703.27點；標普500指數下跌160.23點，跌幅3.00%，報5,186.33點；那斯達克指數下跌576.08點，跌幅3.43%，報16,200.08點。

費城半導體指數下跌1.92%，報4,519.45點，跌幅較盤中的6%收斂。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 140.37      -3.70       130.00       7.98

中華電 CHT 120.95      -1.12       121.50   -0.45

台積電 TSM 965.97     -1.27       815.00      18.52

聯電 UMC   51.25     -0.38       49.95       2.61

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 中華電 台積電 台股 指數 日月光 聯電

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