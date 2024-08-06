台積電ADR僅跌1%、收斂盤中10%跌幅 日月光跌逾3%
台股ADR周一（5日）隨全球股市恐慌而下跌，但跌幅未如台股當天稍早來得深。台積電ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1.27%，報每股147.95元，換算並折合台幣後為每股965.97元，較台北交易股票溢價率為18.52%。
道瓊工業指數5日收盤下跌1,033.99點，跌幅2.6%，報38,703.27點；標普500指數下跌160.23點，跌幅3.00%，報5,186.33點；那斯達克指數下跌576.08點，跌幅3.43%，報16,200.08點。
費城半導體指數下跌1.92%，報4,519.45點，跌幅較盤中的6%收斂。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 140.37 -3.70 130.00 7.98
中華電 CHT 120.95 -1.12 121.50 -0.45
台積電 TSM 965.97 -1.27 815.00 18.52
聯電 UMC 51.25 -0.38 49.95 2.61
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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