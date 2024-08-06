道瓊重摔千點 標普與那指大跌3% 輝達蘋果跌幅有收斂

美國股市周一（5日）收盤重挫，標普500和那斯達克指數均下跌至少3%，但跌幅較盤中有所收斂，投資人對美國經濟放緩和科技類股過熱的擔憂日益加劇，而且蘋果因「股神」巴菲特縮減一半持股的消息急挫。

道瓊工業指數5日收盤下跌1,033.99點，跌幅2.6%，報38,703.27點；標普500指數下跌160.23點，跌幅3.00%，報5,186.33點；那斯達克指數下跌576.08點，跌幅3.43%，報16,200.08點。

費半指數下跌1.92%，報4,519.45點。

盤中稍早，標普500指數一度下跌超過 4%，觸及5,119.26 點的日低；那指和費半指數盤中一度重挫6%。在數據顯示美國7月ISM服務業指數重新擴張，從四年最低水準反彈，訂單和就業增加，緩解了外界對經濟的擔憂，主要股市指數應聲收斂跌幅。

三大股指均寫下2022年6月以來的最大三日跌幅，那斯達克指數和標普500指數收在5月初以來最低。

上周的疲弱經濟數據，尤其是美國就業數據疲軟，引發經濟衰退疑慮，令全球市場震盪，並驅使投資者撤出風險資產。

投資者擔心，經濟正以比預期更快的速度失去動能，而且聯準會太晚才要降息，在上次政策會議上保持利率不變是錯誤的。

超大盤科技股首當其衝，彭博「美股七雄」指數一度創下2015年以來最大跌幅，輝達（Nvidia）和蘋果等紛紛下跌，但這兩家公司後來跌幅收斂。

蘋果股價重挫4.8%，但跌幅比盤中的10%收斂。此前，巴菲特似乎已經對這檔股票失去興趣，波克夏在周末公布已出脫半數蘋果持股，公司現金飆升至近2,770億美元。

輝達重挫6.36%，報100.45美元，但跌幅比盤初暴跌15%收斂。

微軟和Alphabet分別重挫3%、4%，被稱為華爾街「恐慌指數」的Cboe市場波動率指數（VIX）竄高64.9%至38.57，為2020年10月28日以來最高。標普500指數的11個主要類股全部下跌，科技類股領跌。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比淡化經濟衰退疑慮，但表示聯準會官員需要明白環境的變化，以避免利率限制過多。

Allspring 投資組合經理Neville Javeri表示：「今天我們看到的拋售是上周焦慮情緒的延續。」「從上周的就業數據開始，人們明顯認為聯準會需要開始更加積極地關注失業率的走向。」

野村資本管理公司資產策略主管Matthew Rowe表示：「未來在貨幣政策、地緣政治、大選結果等多個層面仍有很多不確定性」

疲軟的就業報告和世界最大經濟體製造業活動的萎縮加劇市場對美國大型科技公司近期令人失望的財測的擔憂。那斯達克指數上周五確認已進入回檔修正領域。

Lombard Odier資產管理公司研究主管Florian Ielpo表示： 「由於夏季流動性低迷，仍有大量趨勢性交易需要平倉且VIX指數高檔，這種拋售可能會持續幾天。」儘管如此，「總體情勢本身並不像市場想像的那麼糟糕」。

根據CME FedWatch Tool，交易員目前認為聯準會在9月舉行的下一次政策會議上降息50個基點的可能性為 86%，降息25個基點的可能性為14%。

交易者們還將股市的部分疲軟歸因於套利交易大規模平倉，這類交易是投資人從日本或瑞士等低利率經濟體借錢，為他們在其他地方押注高收益資產提供資金。

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