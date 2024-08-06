當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

長期追蹤市場和經濟的Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）稱，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有一些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，但經濟最終還是避免了下滑。

雅德尼接受彭博電視Bloomberg Surveillance節目採訪表示：「目前為止，這很容易讓人聯想到1987年，當時股市發生崩盤——基本上是一天之內出現的，並有觀點認為我們已經或即將陷入衰退，但那並沒有發生。實際上更多的是與市場內部因素有關。」

套利交易

至於對當前股市暴跌的解釋之一是，利用日本接近零的融資成本來投資其他資產的所謂套利交易平倉。日本央行上周宣布升息並承諾考慮進一步行動，打擊了這種套利交易。交易員還提到了對美國大型科技公司的押注平倉。

雅德尼說，就內部市場動態而言「我認為現在的情況（與1987年）是一樣的，這種拋售在很大程度上與套利交易平倉有關。」

在1987年的歷史性暴跌，時任聯準會主席的葛林斯潘調降利率並向金融體系注入流動性。雅德尼表示，他預計貨幣政策制定者將對當前形勢做出反應，但不認為會有緊急利率行動。

信用風險

雅德尼指出，「這正在演變成一場全球金融恐慌，我們可以期待各國央行對此作出回應」。

根據雅德尼，決策者的第一個反應可能是「降低對美國經濟的擔憂」，並抵制聯準會會以50個基點啟動降息的看法，「但如果再有幾天類似周五和今天上午的期貨拋售，我認為央行就會進入提供流動性的模式，這很可能意味降息50個基點。」

雅德尼說，危險在於市場暴跌會自我加強並導致信貸緊縮：「可以想象這種套利交易平倉可以演變成某種金融危機，進而導致經濟衰退 。」 但他也同時強調這不是他的預期。

技術性異常走勢

他強調，「勞動市場仍然處於良好狀態」， 即便上周五的美國非農就業報告弱於預期。7月非農就業數據顯示就業成長顯著放緩，失業率出人意外攀升，引發了人們擔心聯準會降息步調過晚的擔憂。

他說，「美國經濟仍在成長，我認為服務經濟表現良好。總而言之，我認為更大程度上這將演變成市場的技術性異常走勢，而不是演變成經濟衰退。」

雅德尼以在1980年代創造「債券義勇軍」一詞聞名，該詞指的是投資人出於對財政軌跡的擔憂、脫售持有的債券懲罰政府的揮霍無度，進而推高利率，從而影響決策者討論的可能性。