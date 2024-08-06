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美元指數 跌至今年來低點

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者黃雅慧／綜合報導

套利交易加速退潮，加上避險情緒席捲外匯市場，日圓和瑞郎匯率5日同步走升，漲幅在全球主要貨幣分居一、二名。DXY美元指數跌破103，至年初以來低點，而受到美元疲軟影響，人民幣兌美元在岸價盤中最高升值至7.115元，站上1月2日以來新高。

日圓兌美元5日一度勁升3.3%至141.7日圓，日圓兌歐元升幅也一度超過3%至154.42日圓，瑞郎兌美元強升1.7%至0.8437瑞郎，均創今年元月以來新高。

人民幣在岸價盤中最高升值至7.115元，創下1月2日以來新高；至截稿前，人民幣對美元離岸價5日最高升至7.09636元，創下2023年12月29日以來新高。但分析師認為，中美利差仍在高位，人民幣匯率升值動能依然欠缺。中短期人民幣匯率雙向波動的特徵會更加明顯，但壓力較上半年減輕。

Asymmetric Advisors策略師安瓦札德表示，只要日圓升破接近145的100周移動平均線，日圓兌美元可能直奔140日圓大關，接著升至138日圓。

人民幣匯率 日圓

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