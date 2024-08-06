從黑色星期五延續到黑色星期一…全球股崩 恐慌加劇

美國經濟可能陷入衰退的恐慌迅速擴散，全球股市歷經上周的「黑色星期五」後繼續上演「黑色星期一」，無差別拋售的沉重賣壓從亞洲蔓延到歐、美，日股5日暴跌4,400點，寫史上最大收盤跌點，美股道瓊指數早盤跌逾1,000點，費半和那斯達克至少重挫5%。資金急忙遁入避險資產，公債價格大漲。

亞洲股市經歷黑暗的一天，日本、以科技股為主的台灣和南韓股市受創尤深，日本東證指數和日經225指數的期貨交易均短暫觸發熔斷機制，南韓Kospi和Kosdaq現貨和期貨市場盤中也暫停了交易。

MSCI亞太指數一度下跌6.7%，邁向2008年10月以來最大單日跌幅，且吐出今年來所有漲幅。Capital.Com資深市場分析師羅達表示，「市場正處於崩跌之中，現在有很多恐慌性拋售，」「有很多因素造成此現象，但基本上情況是美國經濟即將放緩，引發對全球經濟成長的疑慮，而日圓的快速波動給日本股市帶來下跌壓力，也推動了主要套利交易平倉。」

歐洲和美國股市同樣血流成河，英法德三大股市午盤前跌幅至少2%，美股四大指數一開盤即重挫，道瓊一度下跌1,100點，跌幅2.6%；那斯達克綜合指數大跌4%。輝達早盤暴跌逾14%，蘋果重挫逾9%。

多項利空環伺美股，「股神」巴菲特的波克夏在周末期間揭露上季大砍蘋果一半持股，Citizens JMP Securities執行長李曼表示，波克夏拋售「馬上會被視為利空消息」，「蘋果是全球消費領域的翹楚，攸關全球消費者的狀況」。

另外，輝達（NVIDIA）傳出下一代AI晶片Blackwell系列部分產品將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，這也意味著Blackwell系列預料要到明年第1季才會大量出貨，這也為AI類股添利空消息。

AM首席經濟學家兼投資策略主管奧利佛表示：「未來幾個月，全球股市可能進一步下跌，這表明現在逢低買入還為時過早」，「回檔正在進行中」。