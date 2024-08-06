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比特幣 一度跌破5萬美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際金融商品表現
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具有風險資產特色的比特幣5日盤中狂瀉16.7%，跌破5萬美元，上周已重挫13%是FTX倒閉以來最慘；乙太幣則狂崩23%。

原本外界認為油價將因中東情勢緊張而上漲，未料市場對全球經濟放緩的擔憂更勝於中東局勢，布蘭特油價不漲反跌，下挫1.9％，報每桶75.3美元。

全球債券市場價格5日大幅彈升，並收復今年來跌幅，報酬由黑翻紅，因投資人擔心美國經濟展望迅速惡化，加上股市崩跌、中東地緣緊張局勢升溫，都激發避險情緒，帶動固定收益資產需求。

彭博資訊的全球公債與公司債指數今年來上漲1%，完全收復4月中時深達4.6%的跌幅。這項指數光在上周就大漲2.3%，隨著美國非農就業人口數據顯示聘僱減緩、失業率上升至4.3%的三年高點，債市更受鼓舞。

新加坡金英證券固定收益研究主管表示，美債大漲帶動整體債券走高，就連日本公債也上漲，儘管美、日央行貨幣政策分歧。他說，「市場對風險資產太過自滿，近期美國就業數據疲弱，敲響警鐘」。

美國10年期公債殖利率5日一度下滑7個基點，至3.747%，改寫52周低點；殖利率在上周已崩跌近40個基點，為2020年3月來最大單周跌幅。

日本10年期公債殖利率盤中一度挫跌17個基點，盤中下探至0.785%，是4月9日以來最低。

公債 美國經濟

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