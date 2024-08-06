全球股市出現恐慌殺盤 五大利空引爆骨牌效應

全球股市出現恐慌殺盤，綜合各大外媒報導，這波股災是五大利空引爆的骨牌效應，掀起市場去槓桿化，包括日圓升值導致利差交易平倉、對美元經濟恐「硬著陸」的疑慮、輝達等熱門股崩盤、股神砍重倉股、中東衝突風險升高等。

利差交易平倉

此次重塑全球資產的變盤時刻，日圓大漲或為最大徵兆。首先是美日利差縮小，引發「利差交易」（carry trade）逆轉。上周日銀（央行）意外升息，市場也幾乎認定美國聯準會（Fed）9月會降息，市場上最受歡迎的「賣日圓、買美元」利差交易魅力不再，投資人開始將手中的美元資產換回日圓。

對美國經濟衰退的疑慮加深

從上周初領失業金人數、ISM製造業指數到失業率，一連串數據指向美國經濟持續疲軟，加上星巴克、P&G等消費品巨頭的財報不如預期，代表這根支撐美國經濟的最大支柱疲軟無力，加深了經濟「硬著陸」的疑慮，引發市場擔心美國經濟從「金髮女孩」轉向衰退。

先前的大熱門股崩盤

受人工智慧（AI）熱潮的驅動，之前全球資金前仆後繼湧入輝達（NVIDIA）等美國科技股，也造就「科技七雄」橫空出世。但在「衰退交易」下，投資人開始進入避險模式，大舉撤出這些大型科技股，引發資金輪動。

「股神」巴菲特狂砍重倉股

在美股大回檔之際，巴菲特掌管的波克夏公司，上周五公布財報時揭露蘋果持股已比第1季銳減近半；7月以來累計也減持約9,000萬股美國銀行。波克夏的現金可能已接近2,000億美元的歷來最高，投資人視此為釋放悲觀信號，全球市場為之震撼。

中東衝突風險惡化

哈瑪斯領袖哈尼雅7月31日在德黑蘭遭暗殺，區域緊張情勢隨即惡化。有報導指出伊朗可能會進行報復。伊朗外交部發言人5日在記者會上表示，伊朗並不希望區域緊張局勢升級，但懲罰侵略者並對以色列及其冒險主義造成威懾，可強化區域的穩定與安全。市場對此更添焦慮。