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全球500大 五台企上榜

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

財星雜誌（Fortune）5日公布2024年全球500大企業，美國零售巨擘沃爾瑪連續11年高居榜首，電商巨頭亞馬遜居次，大陸有三家擠進前十大，台灣則有五家進榜，比去年少了兩家。

這項排名以營收做為比較基準，沃爾瑪以6,481.25億美元續坐龍頭寶座，亞馬遜以5,747.85億美元位居第二，三至十名依序為：中國國家電網、沙烏地國家石油公司（Aramco）、中國石化集團、中國石油天然氣集團、蘋果、聯合健診、波克夏，以及CVC Health。

今年榜上有名的台灣企業包括：鴻海（2317）、台積電、和碩、廣達，及台灣中油，而去年還有仁寶、緯創進榜。今年進榜的大陸及香港公司共128家，較去年少七家。

這些公司在2023年度的獲利為有史以來第二高，盈餘總計達2.97兆美元，比前一年增加2%。這500家企業總共創造41兆美元的營收，占全球國內生產毛額（GDP）的三分之一以上。他們還擁有總計167.3兆美元的資產和7,050萬名員工。

從這份榜單也可看出全球趨勢對企業經營的影響。能源價格走低影響埃克森美孚和沙烏地Aramco的獲利，但後者仍連續第三年成為全球獲利能力最強的公司，盈餘達1,210億美元。

榜單 沃爾瑪

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