歐盟、英國景氣 兩樣情

歐元區7月經濟活動成長陷入停滯，不僅服務業擴張不順，製造業更持續深陷萎縮。英國7月經濟活動則呈現進一步擴張，反映現任執政黨工黨在7月初選舉中的大勝，提振了企業信心。

路透報導，HCOB的歐元區7月綜合採購經理人（PMI）終值為50.2，低於6月的50.9，僅勉強超越景氣榮枯線50，但略高於初估值的50.1，並為連續第五個月維持在擴張領域。

服務業PMI終值從上月的52.8下滑至51.9，符合初估值。上周公布的製造業PMI終值為45.8，顯示工廠活動持續萎縮。漢堡商業銀行首席經濟學家迪拉盧比亞說：「歐元區7月經濟以蝸牛速度成長。服務業未像今年稍早一樣加速，製造業的萎縮持續未減弱。」

標普全球的英國7月綜合PMI終值則從6月的52.3上升至52.8，高於初估值的52.7。服務業PMI則從6月的52.1上升至52.5，並高於初估值的52.4。上周公布的英國7月製造業PMI也比其他標普全球調查的已開發國家還要快速擴張。

這份調查顯示，自從首相施凱爾領導的工黨在7月4日的大選中獲得壓倒性勝利後，企業信心已出現恢復。