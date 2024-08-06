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大咖示警：別再想著抄底 債券天王指「牛股」寥寥無幾

經濟日報／ 編譯易起宇陳苓／綜合外電
債券天王葛洛斯（路透）
債券天王葛洛斯（路透）

國際金融市場近日上演大股災，債券天王葛洛斯（Bill Gross）2日在社群平台X上發文表示，現在市場上的「牛股」已經寥寥無幾， 「投資人應該停止討論逢低買進，並開始考慮在反彈時賣出。」

「股神」巴菲特波克夏公司上季大賣蘋果等股票，市場解讀這暗示他對目前股市前景感到不太樂觀。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克也認為，巴菲特「顯然預料將有修正」。另外，瑞銀（UBS）表示，現在錢進日本市場就像是「接墜落的刀子」，警告拋售潮將持續。

葛洛斯在美股上周五因美國就業數據疲軟而暴跌前就寫下這則推文，他建議投資人應停止談論逢低買進。美股在那前一天就因ISM製造業指數意外偏低而大跌了一波。

另一方面，巴菲特執掌的波克夏公司在上周末發布第2季財報時，揭露該公司上季淨售出755億美元的股票，其中蘋果持股更砍掉將近一半。這些交易發生在最近的股市大跌之前，也就是標普500指數正在屢創新高的時候。

Edward Jones分析師夏納漢表示：「這可總結為另一個賣出訊號。這波賣出活動的強度比我們預期的還要高出許多。」他說，巴菲特這波拋售相當積極，因此無法排除他會賣出波克夏剩餘的蘋果股票，這估計大約還有4億股。「我不認為歸零現在已不在選項內」。

網友4日在X平台上發文寫道，波克夏公司手上的現金接近2,770億美元，這筆錢足以收購以下任何一家公司：如Netflix、Salesforce、豐田、Adobe、愛馬仕（Hermes）。

馬斯克回覆這篇貼文寫道：「（巴菲特）顯然預料將有某種修正，不然的話，就是看不到比公債更好的投資選項」。馬斯克認為當前利率過高，批評聯準會（Fed）遲未降息，他說：「Fed需要降息。他們太蠢了，到現在還沒動手。」

另外，日股5日暴跌逾4,400點或12.4%，成了重災區，瑞銀（UBS）表示，現在錢進日本市場就像是「接墜落的刀子」，警告拋售潮將持續。


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