經濟衰退機率升高 美股恐慌指數飆升近兩倍

有「美股恐慌指數」之稱的VIX指數5日一度飆升近兩倍，報65.7，單日漲幅至少是30多年來最大，並攀抵2020年新冠疫情大爆發至今最高水準。

同時，美國2年期公債殖利率一度低於10年期殖利率，亦即殖利率曲線從「倒掛」轉為「正常」，主因交易商擔憂經濟走下坡，將使聯準會（Fed）大舉放鬆貨幣政策；殖利率曲線轉向也意味著美國經濟衰退的機率升高。

VIX指數5日盤中一度飆漲181%，報65.7，反映美國疲弱就業數據點燃經濟衰退疑慮，而市場早已擔心美國11月大選添市場波動。

VIX指數走勢

從2022年3月Fed開始升息以來，2年期與10年期殖利率曲線一直呈現短期高於長期的倒掛型態，現在終於因為經濟趨軟而恢復正常，而投資人賭Fed將加速降息。

2年期美債殖利率5日一度下降23基點，為3.65%，而10年期殖利率為3.68%。

Marlborough投資管理公司資產組合經理人亞瑞表示，殖利率曲線出現「反倒掛」，意味著美國經濟已進入衰退。他指出，「歷史經驗顯示，當曲線恢復到正常時，經濟就已經處於衰退期。此一信號令人更加擔憂」。

最近由於一系列數據顯示經濟趨弱，令公債交易商相當擔憂，現在更猜測Fed是否會緊急降息，以預防經濟大幅下滑。

分析師指出，殖利率曲線「轉正」，比原先的「倒掛」更令人擔憂，因為這是經濟衰退更為急迫的信號。

由於7月失業率大幅上升到4.3%，已觸動「薩姆法則」，預示經濟很可能陷入衰退，再加上殖利率曲線可能「轉正」，已使交易商及經濟學者呼籲Fed大幅降息。

高盛經濟學家表示：「我們預測的前提是就業成長將在8月復甦。聯邦公開市場委員會將判斷降息25個基點足以因應任何下行風險。如果我們錯了，8月就業數據與7月一樣疲弱，那麼9月可能降息50個基點」。



延伸閱讀

全球股市出現恐慌殺盤 五大利空引爆骨牌效應

比特幣一度跌破5萬美元