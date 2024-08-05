美債殖利率曲線由「倒掛」轉「正常」 衰退信號再添一樁

美國2年期公債殖利率5日降到10年期殖利率之下，亦即殖利率曲線從「倒掛」轉為「正常」，主因交易商擔憂經濟走下坡，將使聯準會（Fed）大舉放鬆貨幣政策；殖利率曲線轉向也意味著美國經濟衰退的機率升高。

從2022年3月Fed開始升息以來，2年期與10年期殖利率曲線一直呈現短期高於長期的「倒掛」型態，現在終於因為經濟趨軟而恢復正常，而投資人賭Fed將加速降息。

2年期美債殖利率5日一度下降23基點，為3.65%，而10年期殖利率為3.68%。

Marlborough投資管理公司資產組合經理人亞瑞表示，殖利率曲線出現「反倒掛」，意味著美國經濟已經濟進入衰退。他指出，「歷史經驗顯示，當曲線恢復到正常時，經濟就已經處於衰退期。此一信號令人更加擔憂」。

最近由於一系列數據顯示經濟趨弱，令公債交易商相當擔憂，現在更猜測Fed是否會緊急降息，以預防經濟大幅下滑。

分析師指出，殖利率曲線「轉正」，比原先的「倒掛」更令人擔憂，因為這是經濟衰退更為急迫的信號。所幸這種轉變只在盤中短暫出現，而且差距只有幾個基點，還無法確定收盤時是否然如此。不過重點並不在於曲線是否確定「轉正」，而是反映交易商正重新評估Fed降息的必要性。

由於7月失業率大幅上升到4.3%，已經觸動「薩姆法則」，預示經濟很可能陷入衰退，再加上殖利率曲線可能「轉正」，已使交易商及經濟學者呼籲Fed大幅降息。