Fed官員：Fed將針對經濟趨軟信號做出反應

美國聯準會（Fed）決策官員、芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）5日保證，Fed將會針對經濟趨軟信號做出反應，並表示目前的利率水位可能過度約束經濟活動。

古斯比並未承諾Fed將採取那些行動，但表示如果經濟正在減弱，還要維持「具有約束力」的政策立場，其實並不合理。

他表示，「勞動市場有些疲軟，我們必須關注此事。就業數字比我們預估要弱，但看起來還不像是衰退」；「Fed的工作非常直白，就是使就業最大化，穩定物價，及維持金融穩定。這是我們將做的事。因此如果上述工作的任何部分出現惡化，我們將予以修復」。

不過彭博資訊報導指出，古斯比這番話並無法緩解市場疑慮，甚至還可能讓市場更加擔心，Fed根本落後於情勢發展。