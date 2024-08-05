股市大跌加劇避險需求 比特幣重挫至數月低點

美國連串經濟數據表現疲軟，引發國際金融市場籠罩美國經濟可能落入衰退的疑慮，投資人應聲紛紛轉進避險資產，造成加密貨幣比特幣和以太幣價格重挫至數月來最低點。

路透社報導，加密貨幣市場今年受到一大利多加持，因美國證券管理委員會（SEC）年初批准追蹤比特幣和以太幣現貨價格的指數股票型基金（ETF）上市。

然而，近期加密貨幣卻跟隨全球股市等其他金融資產在廣泛賣壓下走跌，利空來自投資人擔憂美國經濟可能將進入衰退，以及地緣政治疑慮升高。比特幣價格如今已自今年3月高點回挫近20%。

線上金融交易平台IG市場分析師西卡莫爾（TonySycamore）表示：「這大大提醒人們，比特幣等加密貨幣普遍來說仍屬高風險資產，在風險光譜上穩居最極端處。」

比特幣今天一度跌到5萬3091美元，創今年2月底以來最低價。以太幣則一度挫至今年1月中以來新低，最新報價下跌16%來到2300美元。

西卡莫爾指出，比特幣正在測試5萬4000至5萬3000美元支撐價位區間，若是撐不過，有可能一路朝4萬8000美元價位下洩。