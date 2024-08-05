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美就業數據引發衰退疑慮 亞股追隨美股跌勢重挫

中央社／ 香港5日綜合外電報導

美國就業數據疲弱引發經濟衰退疑慮，使外界對聯準會（Fed）恐需降息數次以拯救經濟的預期升高。受此影響，亞股今天哀鴻遍野，日本股市跌勢尤深。

法新社報導，華爾街股市1日和2日收盤連續2天大跌，市場擔憂今年來人工智慧（AI）題材驅動的漲勢恐怕已漲過頭，造成亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）在內的科技巨頭面臨沉重賣壓。

美國2日公布外界期待已久的數據，顯示全美7月非農就業僅新增11萬4000人，遠低於預期並且較6月新增人數大幅下滑，上月失業率則升高至2021年10月以來最高。

美國1日出爐的製造業數據疲軟，引發投資人擔心聯準會恐怕已將利率維持在逾20年來高檔太久，導致市場揣測美國經濟可能出現硬著陸並且陷入衰退。

亞股今天追隨美股跌勢重挫，其中日股基準日經225指數今天收盤狂瀉4451.28點，寫下歷來最大跌點，收盤跌幅則超過12%，為2011年福島核子事故危機以來最深。

亞股今天哀鴻遍野，首爾和台北股市收盤各大跌逾8%。新加坡股市下挫近5%，雪梨股市則滑落逾3%。

日經指數和東證股價指數期貨、在大阪證交所和首爾證交所交易的指數期貨今天盤中曾暫停交易，試圖減輕股市波動。

香港恆生指數收跌1.46%，顯示交易者不把中國日前頒布、用來促進家庭消費的一系列措施當一回事。

曼谷、馬尼拉、雅加達及威靈頓股市均收黑。

分析師殷尼斯（Stephen Innes）在自家「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of The Boom）電子報中寫道，市場「仍未從上週五全球金融局勢的劇變中恢復過來」。

他表示，觸發市場大跌的原因在於，遠低於市場預期的美國就業報告不僅令人震驚，包括拖累股市下挫並使與公債價格呈反比的債券殖利率下跌，更讓市場波動和降息預期大幅攀升。

殷尼斯指出，在特斯拉（Tesla）和谷歌（Google）母公司Alphabet等科技巨頭公布的財報令人失望、日本央行日本銀行宣布升息，以及中國經濟數據更加疲弱後，「亞洲的（市場）氛圍正在持續惡化」。

恆生指數 經濟衰退 美國

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