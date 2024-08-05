提振疲軟經濟 紐西蘭廢除多項潔淨綠色政策

為提振低迷經濟並履行對選民的承諾，紐西蘭政府正在撤回環保改革，使得紐西蘭的綠色形象面臨風險。

路透社報導，自紐西蘭總理盧克森（ChristopherLuxon）去年上台以來，他領導的中間偏右聯合政府宣布，將取消石油和天然氣的探勘禁令、延後5年實施農業碳定價政策，並鼓勵更多採礦活動。

這是政府將重點轉向增加出口、以振興經濟的一環。截至2024年3月的一年中，紐西蘭經濟僅成長0.3%，這是自2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來同期的最低成長率，經常帳赤字占國內生產毛額（GDP）的6.8%。

政府氣候委員會（Climate Commission）上週發布的報告指出，紐西蘭要達成2030年和2035年國內碳排目標、以及減少動物和廢棄物所產生甲烷的承諾，存在重大風險。

報告強調，實現這些目標的任何不足，都將增加更多境外減排措施需求，才能達到「國家自定貢獻」（NDC）。紐西蘭財政部去年預測，這些減排措施可能會耗資高達235億紐西蘭元（約新台幣4544億元）。這裡的境外減排措施指的是，在紐西蘭國境外減少或移除碳排，或是購買碳交易系統的排放額度。

紐西蘭政府表示，正在制訂一個氣候變遷計畫，其中包括植樹造林、增加再生能源供應，以及投資減排尖端科技。

氣候變遷部長華茲（Simon Watts）表示，政府預計會達成2030年國內碳排目標，但坦言還需要更多努力才能實現2035年目標。

華茲說：「政府致力於達成氣候變遷目標，但作法將不同於以往的紐西蘭政府。本屆政府將採用成本最低的方式來實現氣候目標。我們不會關閉那些正在促進經濟和出口的產業。」

奧塔戈大學（University of Otago）氣候變遷研究網路聯合主任華爾頓（Sara Walton）教授指出，若未能達成目標，紐西蘭將面臨重大的聲譽和財務損失。

華爾頓說：「對企業而言，要維持在國際供應鏈中的競爭力，減排比以往任何時候都更重要。」

去年農村選票促成3黨新聯合政府上台後，政府承諾將農業從碳排交易計畫中排除。

此外，政府表示，為減少煤炭進口、增加燃料出口，並使大眾和小型企業享有低廉能源價格，將再次開放前總理阿爾登（Jacinda Ardern）於2018年禁止的油氣探勘。

政府也設定在10年內將礦產出口額翻倍至20億紐西蘭元的目標，並宣布對資源進行盤點。