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巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
馬斯克。美聯社
馬斯克。美聯社

美國7月就業數據遜於預期，上周五（2日）導致美股下殺，5日賣壓蔓延至亞股，台日韓股等均暴跌。股神巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway），先前出脫了近半蘋果持股，特斯拉執行長馬斯克表示，巴菲特「顯然預料將有修正」。

Benzinga網站報導，4日網友在X平台上發文寫道，波克夏公司手上的現金接近2,770億美元，這筆錢足以收購以下任何一家公司：如Netflix、Salesforce、豐田（Toyota）、Adobe、愛馬仕（Hermes）。

馬斯克回覆這篇貼文寫道：「（巴菲特）顯然預料將有某種修正，不然的話，就是看不到比公債更好的投資選項」。馬斯克認為當前利率過高，批評聯準會（Fed）遲未降息，他說：「Fed需要降息。他們太蠢了，到現在還沒動手。」

根據新公布的財報，波克夏第2季淨賣出價值755億美元的蘋果公司持股，總持股數大砍49.4%，到6月底時剩下4億股，價值842億美元。獲利了結蘋果股票，把波克夏現金水位推上2,769.4億美元新高紀錄，

馬斯克回應X平台上的網友貼文。畫面擷自網路
馬斯克回應X平台上的網友貼文。畫面擷自網路

巴菲特 波克夏 馬斯克

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