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別想著逢低買進 債券天王葛洛斯強調巴菲特賣股也顯示看衰股市

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「老債王」葛洛斯在X上發文奉勸投資人，市場的「牛股」所剩不多，勿在此刻還想逢低買進。路透
「老債王」葛洛斯在X上發文奉勸投資人，市場的「牛股」所剩不多，勿在此刻還想逢低買進。路透

國際金融市場周一（5日）上演全球大股災，「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）奉勸投資人勿在這波跌勢中還想著要逢低買進，而「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司上季大賣股票，也暗示對目前股市前景感到不太樂觀。

財星雜誌（Fortune）報導，葛洛斯2日在社群平台X上發文表示，現在市場上的「牛股」已經寥寥無幾，並特別點名油氣管線、銀行和金融業類股。

他說：「投資人應該停止討論逢低買進，並開始考慮在反彈時賣出。」

葛洛斯在美股2日因美國疲軟就業數據而暴跌前就寫下這則推文，雖然美股在那前一天（1日）就因ISM製造業指數意外偏低而大跌了一波。

另一方面，巴菲特執掌的波克夏公司在3日發布第2季財報，並揭露該公司上季淨售出755億美元的股票，其中蘋果持股更賣掉將近一半。這些交易發生在最近的股市大跌之前，也就是標普500指數正在屢創新高的時候。

Edward Jones分析師夏納漢表示：「這可以總結為另一個賣出訊號。這波賣出活動的強度比我們預期的還要高出許多。」

夏納漢表示，巴菲特這波拋售相當積極，因此無法排除他會賣出波克夏剩餘的蘋果股票，這估計大約還有4億股。「我不認為歸零現在已不在選項內。」

巴菲特的拋售行動已延續到第3季。在過去幾周內，波克夏已賣出近40億美元的美國銀行（BofA）股票。

巴菲特 波克夏 葛洛斯

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