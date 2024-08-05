全球賣壓加劇 美股道瓊期指大跌逾600點

在華爾街經歷了動盪的一周之後，美國股指期貨周一盤中下跌，道瓊工業指數期貨跌約600多點，跌幅1.5%。標普500指數期貨和那斯達克指數期貨分別下跌2.4%和3.9%。

那斯達克指數已連三周收黑，已從上月歷史高點回跌逾10%，進入修正區。標普500指數從歷史高點下跌5.7%。道瓊指數回跌3.9%。

在亞洲盤，日本股市確認進入熊市，亞太市場延續上周的拋售動能。日經指數狂瀉12.4%，收在31,458.42點，是該指數自1987 年「黑色星期一」以來表現最糟糕的一天 。

美國公債殖利率也大幅下跌。上周五基準10年期公債殖利率為3.79%，遠低於一周前的4.20%。

上周五令人失望的就業報告加劇了近期股市的回檔，投資人擔心聯準會上周維持利率不變是一個錯誤，經濟正走向衰退。投資人現在將關注這種跌勢會否持續。