全球恐慌性賣壓蔓延 蘋果盤前暴跌逾6%、輝達重挫8%

恐慌性賣壓席捲全球股市，美國科技股更是首當其衝，蘋果股價5日盤前大跌逾6%，因股神巴菲特執掌的波克夏，上周揭露，已出脫半數蘋果持股；這波AI熱潮的當紅炸子雞輝達（NVIDIA），盤前更重挫逾8%，同樣也是因為周末期間傳出重大利空。輝達即將推出的Blackwell晶片，據悉將因設計缺陷而延誤出貨。

有些人認為，波克夏減持蘋果股份會被解讀為對其成長信心不足，但也有許多華爾街人士敦促投資者，要保持冷靜。

Integrity資產管理公司的資深投資組合經理Joe Gilbert就認為，巴菲特減持蘋果只是為了風險管理，如果擔心蘋果公司的長期前景，巴菲特會全部出清。

CFRA的研究分析師Cathy Seifert表示，「部位這麼大可以獲利了結，能降低集中度風險」，但「他們的投資組合仍然相當集中」。

這也不是波克夏第一次減持蘋果股票，今年在5月的股東年會上，波克夏表示第1季減持 13% 蘋果持股。巴菲特當時暗示，減持蘋果是出於稅務考量。