韓股盤中跌破2400點 收盤跌逾8%創16年紀錄
受美國經濟沉滯，各項經濟指標惡化影響，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天開盤一路下跌，尾盤觸動熔斷機制暫停交易，收盤前一度跌破2400點後拉回，最終收在2441.55點，下跌234.64點，創下近16年來最大單日跌幅8.77%。
韓股史上最大單日跌幅出現在2008年10月24日，當天跌幅達10.57%。
韓聯社報導，KOSPI指數今天開盤2611.3點，較前一交易日下跌2.42%，隨後賣壓沉重，一路下跌，2600點及2500點整數關卡相繼失守；跌幅在當地時間下午2時14分左右超過8%，觸動股市熔斷機制，暫停交易約20分鐘。
恢復交易後，KOSPI指數再度下探，2400點關卡亦難守，最低跌至2386.96點，跌幅達10.81%，所幸收盤前低接買盤出現，指數呈V型小幅拉回，最終下跌234.64點，收在2441.55點，創下16年來最大單日跌幅8.77%。
另一主要交易市場KOSDAQ指數也較前一交易日下跌11.3%，收在691.28點，尾盤觸動熔斷機制，這也是韓股時隔4年多來再度觸動熔斷機制。
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