受累於美經濟前景 日股跌4451點創史上最大跌點

受累於日圓反彈和美國就業數據不佳，加劇市場對於經濟衰退的擔憂，東京股市今天盤中觸動「熔斷機制」，收盤暴跌逾12%，重挫4451點，收31458.42點，創下史上最大跌點。

日股基準日經225指數重挫4451.28點或12.40%，收31458.42點，寫下史上最大跌點。東證股價指數也大跌310.45點或12.23%，收2227.15點。

日本放送協會（NHK）報導，由於美國近期公布的就業數據惡化，東京股市今天開盤就全面大跌，投資人對美國景氣衰退的擔憂加劇，中午過後一度跌逾4600點。東京外匯市場日圓升值，一度出現一美元兌換142日圓，日圓的升值使投資人對日本企業的業績感到不安，出口相關類股股價下跌。

報導指出，市場相關人士表示，最近美國公布的經濟數據不佳，市場人士普遍研判各國央行調降利率的步行可能加快。加上，外匯市場上日圓急速升值的因素，引發外界對日本企業獲利能力感到不安，導致日股暴跌。

日股在8月1日收盤跌逾900點、8月2日收盤跌逾2200點，今天收盤重挫4451點，創下日股最大跌點。