快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

信心崩盤！亞股全面走跌 日經225指數慘摔4,500點 跌幅逾12%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日經225指數周一開低走低，終場大跌近4,500點，美聯社
日經225指數周一開低走低，終場大跌近4,500點，美聯社

在標普500指數期貨下跌3.1%、那斯達克指數期貨下跌6%的影響下，亞股周一全面走跌。日韓股跌幅尤大，日經225指數慘摔4,580點，跌幅逾12%，韓股Kospi指數也暴跌11%

日本的日經225指數和東證股價指數（Topix）下跌超過12%，都較歷史高點跌逾20%，雙雙進入熊市。Topix寫下1987年以來最大跌幅，主因是利差交易平倉，日圓兌美元大漲逾2%，出口商拖累大盤，而10年期政府公債殖利率下跌17個基點，為2003年以來最大跌幅，銀行股也重挫。

Capital.Com資深市場分析師Kyle Rodda指出：「我們看到大規模的去槓桿化，投資人拋售資產為他們的虧損提供資金。情況快速翻轉讓我措手不及；現在有很多恐慌性的拋售。」

韓股也重挫，Kospi指數大跌10.7%，Kosdaq指數跌幅更達13.64%。

上周五美國非農就業數據疲弱，失業率意外攀升至高於聯準會年底預測值，觸發了市場密切關注的衰退指標。再加上日圓匯價飆升，導致投資人信心崩潰，在亞洲地區啟動各種止損和平倉行動。

Saxo Bank貨幣策略主管Charu Chanana說，「這是一個相當戲劇性的轉變，顯示近期趨勢有多大程度受到了美國經濟軟著陸的預期支撐」。他補充表示，軟著陸的假設愈受質疑，我們愈會看到股票進一步回落。

投資人 指數 美國

延伸閱讀

8月台股期指跌2152點

MSCI權重調整 估二升一降

台指期 短線保守操作

非法代操期貨2千萬 退休小隊長替兒擦屁股觸法查個資…全家40萬交保

相關新聞

套利交易加速退潮 日圓陡升3%恐往140狂奔 人民幣走高

新興市場套利交易正加速退潮，交易人士繼續平倉相關交易，日圓和人民幣匯率周一（5日）走升，墨西哥披索則延續貶勢。這樣的趨勢...

信心崩盤！亞股全面走跌 日經225指數慘摔4,500點 跌幅逾12%

在標普500指數期貨下跌3.1%、那斯達克指數期貨下跌6%的影響下，亞股周一全面走跌。日韓股跌幅尤大，日經225指數慘摔...

Neuralink移植大腦晶片 第二樁手術完成

用腦就能控制物品移動？在癱瘓者的大腦植入晶片，協助他們用意念控制物品的企業「Neuralink」，如今成功替第二位患者動手術！

美股晚上接力崩盤？那斯達克期指跌幅已擴大至3%

美國股市指數期貨下跌，且跌幅進一步擴大，反映市場對經濟可能衰退、AI漲勢過熱的擔憂加劇。

全球債市開香檳 價格強彈 今年來報酬由黑翻紅

全球債券市場今天大幅彈升，已經收復今年來跌幅，報酬由黑翻紅，因美國就業數據不佳，引發投資人擔心經濟展望迅速惡化，再加上股...

3月個月來首見 沙國調高9月外銷亞洲官訂價格 漲幅小於市場預期

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）調高9月出口亞洲的油價，這是三個月來首見，顯示沙國對亞洲原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。