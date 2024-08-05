信心崩盤！亞股全面走跌 日經225指數慘摔4,500點 跌幅逾12%

在標普500指數期貨下跌3.1%、那斯達克指數期貨下跌6%的影響下，亞股周一全面走跌。日韓股跌幅尤大，日經225指數慘摔4,580點，跌幅逾12%，韓股Kospi指數也暴跌11%

日本的日經225指數和東證股價指數（Topix）下跌超過12%，都較歷史高點跌逾20%，雙雙進入熊市。Topix寫下1987年以來最大跌幅，主因是利差交易平倉，日圓兌美元大漲逾2%，出口商拖累大盤，而10年期政府公債殖利率下跌17個基點，為2003年以來最大跌幅，銀行股也重挫。

Capital.Com資深市場分析師Kyle Rodda指出：「我們看到大規模的去槓桿化，投資人拋售資產為他們的虧損提供資金。情況快速翻轉讓我措手不及；現在有很多恐慌性的拋售。」

韓股也重挫，Kospi指數大跌10.7%，Kosdaq指數跌幅更達13.64%。

上周五美國非農就業數據疲弱，失業率意外攀升至高於聯準會年底預測值，觸發了市場密切關注的衰退指標。再加上日圓匯價飆升，導致投資人信心崩潰，在亞洲地區啟動各種止損和平倉行動。

Saxo Bank貨幣策略主管Charu Chanana說，「這是一個相當戲劇性的轉變，顯示近期趨勢有多大程度受到了美國經濟軟著陸的預期支撐」。他補充表示，軟著陸的假設愈受質疑，我們愈會看到股票進一步回落。