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套利交易加速退潮 日圓陡升3%恐往140狂奔 人民幣走高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新興市場套利交易正加速退潮，日圓和人民幣周一（5日）走高，墨西哥披索則延續貶勢。路透
新興市場套利交易正加速退潮，日圓和人民幣周一（5日）走高，墨西哥披索則延續貶勢。路透

新興市場套利交易正加速退潮，交易人士繼續平倉相關交易，日圓和人民幣匯率周一（5日）走升，墨西哥披索則延續貶勢。這樣的趨勢也加重了全球市場的動盪。

亞洲盤中，日圓一度勁升2.94%至142.22日圓，稍後升幅收斂至2.14%，報143.39日圓；墨西哥披索兌美元匯率重貶3.17%，連續第三天走貶。

人民幣兌美元盤中一度升值0.7%，報7.1125。

從股市到加密或幣等風險資產拋售潮在周一加劇，因市場擔心聯準會降息行動太慢，無法為減緩中的美國經濟提供支撐。投資人資金湧向債券避險。

融資貨幣的突然升值，不利套利交易。原先，交易者以較低利率借款，投資於新興世界的高收益資產。但隨著風險資產大跌，交易者急忙撤出以縮減外匯風險，進一步增添市場動盪。

加拿大皇家銀行駐新加坡亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出，美國最新公布的失業率躍升至4.3%後，交易者開始擔心美國經濟衰退的風險。他說，這對套利交易者來說是一個糟糕的環境。

Alvin Tan表示：「衰退風險也代表市場波動更大，套利交易縮減更放大波動。我認為動盪可能輕易延續，因為我們在超低波動的環境已很久，實際上超過一年了。」

用日圓做為融資資金進行套利交易，一直是新興市場中最熱門交易之一，此前，波動度維持低檔且投資人押注日本維持低利率。然而，日銀在上月會議中進行今年來第二度升息，更暗示接下來繼續調高利率，引發日圓升值。

Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh表示，只要日圓升破接近145的100周移動平均線，日圓兌美元匯價可能直奔140日圓大關，接著升至138日圓，「日圓可能馬上升破140關卡」，尤其是市場對聯準會降息的預期突然竄高。

另一方面，交易人士也把人民幣視為避險貨幣。隨著對聯準會降息的預期進一步升溫，人民幣貶值壓力有望趨緩，波動也料隨之加劇。

中金公司在周日報告中表示，當前人民幣匯率壓力已明顯減弱，8月繼續貶值的空間較為有限；而隨著外部壓力的趨緩，匯率波動正明顯抬升，在穩匯率政策支持下，有漲有跌的雙向波動格局逐漸形成，套利交易可能將

面臨一定阻力。

華僑銀行亞洲研究主管謝棟銘表示，人民幣中間價的穩定似乎顯示，中國央行不急著「借力打力」來打擊人民幣空頭。他也指出，隨著美元大跌，出口商結匯意願上升，或許會帶動人民幣短期加速走強。

人民幣 聯準會 風險

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