Neuralink移植大腦晶片 第二樁手術完成

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

用腦就能控制物品移動？在癱瘓者的大腦植入晶片，協助他們用意念控制物品的企業「Neuralink」，如今成功替第二位患者動手術！該技術又被稱為「腦機介面裝置」（Brain-Computer Interface)，首位接受移植手術的患者就曾分享，該技術讓他能用意念控制滑鼠，提升生活品質。然而，該技術仍存在隱私保護不足與法規不足等隱憂。

「Neuralink」的腦機介面裝置技術是透過在人類大腦植入晶片，讓晶片能精準觀察與判斷腦部的訊號，民眾就能透過意念就可以控制數位裝置，協助癱瘓者提升生活機能，更有望幫盲人恢復光明。

第二例移植告捷

《衛報》報導，「Neuralink」創始人、同時也是特斯拉創辦人馬斯克已證實，目前「Neuralink」已成功替第2位患者植入腦機介面裝置，更強調「我不想說得太早，但第2次植入似乎進行得非常順利」。今年更預計替另外8位患者進行植入手術。

脊隨損傷患者阿爾博今年1月就接受了Neuralink晶片移植的臨床試驗，成為全球首位受試者。他指出，「我可以像其他人一樣控制電腦，這是我之前做不到的事。」

腦機介面技術也並非一家獨大，北京清華大學就與宣武醫院合作完成無線微創腦機介面臨床植入試驗，成功讓四肢截肢的病例能通過腦部控制的方式，自主完成喝水的動作。

道德與隱私隱憂

然而，當企業將晶片深深植入民眾的大腦當中，不免引發道德與隱私的隱憂。《富比士》報導，該腦機介面能蒐集的數據相當敏感，甚至揭露一個人的心理狀態、真實情緒等，一旦遭到濫用，恐怕有不堪設想的後果。

此外，萬一這些腦機介面裝置遭到駭客攻擊，恐怕民眾許多隱私資訊都遭到外洩，目前法規雖然有提供部分的隱私保護措施，但隨著新興科技的興起，法律也需要有更嚴謹的規範。

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