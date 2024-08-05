全球債市開香檳 價格強彈 今年來報酬由黑翻紅

全球債券市場今天大幅彈升，已經收復今年來跌幅，報酬由黑翻紅，因美國就業數據不佳，引發投資人擔心經濟展望迅速惡化，再加上股市崩跌、中東地緣緊張局勢增溫激發避險情緒，帶動固定收益資產需求。

彭博資訊的全球公債與公司債指數今年來上漲1%，已經完全收復4月中時深達4.6%的跌幅。這項指數光在上周就大漲2.3%，隨著美國非農就業人口數據顯示聘僱減緩、失業率上升至4.3%的三年高點，債市更受鼓舞。

新加坡金英證券固定收益研究主管Winson Phoon表示，美債大漲正帶動整體債券走高，就連日本公債也上漲，儘管美日央行貨幣政策分歧。他說，「市場對風險資產太過自滿，近期美國就業數據疲弱，是一記及時的警鐘」。

美國10年期公債殖利率周一（5日）一度下滑多達7個基點，盤中報3.747%，刷新52周低點，曾下探至3.723%的一年低點；殖利率在上周已崩跌近40個基點，為2020年3月來最大單周跌幅。2年期美債殖利率跌至2023年5月來最低，報3.848%。

日本10年期公債殖利率盤中一度挫跌17個基點，盤中下探至0.785%，是4月9日以來最低；紐西蘭10年期公債殖利率下滑6個基點。

新加坡TD證券資深利率策略師紐納哈（Prashant Newnaha）表示：「日股重挫，今早大混亂，並引發對全球固定收益的新一輪搶購。」他預料美債殖利率還有進一步下滑空間。

Farr, Miller & Washington總裁兼執行長法爾表示，10年期殖利率走勢可觀，「顯然有恐慌交易。資金流向安全避險處，同時預期鎖定聯準會9月會降息」。

根據芝商所FedWatch工具，市場現在預期年底前降息115個基點，交易人士預期9月降息2碼的機率達75%，這高於一周前預期的15%機率。花旗集團和摩根大通的經濟學家現在都預期聯準會9月和11月各降息2碼。

不過，一些人認為債市近期走勢過度緊繃，可能導致拉回，波動度提高。