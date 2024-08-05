印度學生獲台灣獎學金 駐印代表：盼成重要橋梁

駐印度代表處2日頒發教育部的台灣獎學金、華語文獎學金；駐印代表葛葆萱盼獲獎學金前往台灣進修的學生，都能成為台印間交流的橋梁。拿到獎學金的學生則都躍躍欲試，希望到台灣努力學習之際，也能充分體驗道地台灣文化。

在中華民國駐印度代表處舉行的頒獎典禮上，絕大多數獲頒獎學金的學生都盛裝出席，甚至有親友遠道而來見證榮耀的一刻，此事獲重視的程度可見一斑。

葛葆萱表示，這次的獎學金，台灣獎學金有40多人獲獎，華語獎學金則有90多人獲獎，可見現在印度學生對到台灣念書非常有興趣。

葛葆萱接受中央社記者採訪時表示，很高興在代表處舉行教育部提供的台灣獎學金、華語獎學金頒獎典禮，印度學生現在到台灣進修學位或學習華語的情況都十分踴躍，希望藉由獎學金，鼓勵更多印度學生到台灣讀書，將來成為成為台灣、印度之間，經濟、貿易等各種交流的重要橋梁。

駐印度代表處教育組組長陳立穎告訴中央社記者，即便提高申請門檻，今年兩個獎項仍各吸引超過200件的申請，且經過近5年的爭取，及過去幾年展現的績效，教育部給予印度學生獎學金的名額，包括45名攻讀學位的台灣獎學金得主、92名學習中文的華語獎學金得主，兩項都是台灣於全球駐外單位中最多的。

陳立穎在典禮中向在場的學生及親友，介紹了台灣食、衣、住、行、育、樂的各項特色與注意事項，還打趣地叮嚀印度學生，台灣的夾娃娃機盛行，贈品五花八門，要他們別花光了零用錢，引起現場眾人的興趣。

獲得1年獎學金的坦登（Sugandha Tandon）是印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）印中藝術交流研究所博士候選人，她稱因為研究的關係，需要學好華文，才能看懂研究所需的文獻。坦登表示，自己曾向到過台灣學中文的學生打聽，每個人在台灣的的經驗都十分正面，尤其是在安全上，這讓她感到非常放心。她提到，自己很喜歡騎腳踏車，聽說台灣可以租腳踏車騎，這讓她十分期待。

另名獲得獎學金的喬涵（Ishita Chauhan）表示，自己是在表姐的介紹下參加甄選，因此獲得獎學金，可以到台灣的學校就讀護理相關的科系。除了求學方面的需要外，喬涵提到自己最感興趣的地方在於，台灣人看起來都很快樂，也凡事知足，那讓一切看起來都很輕鬆，所以她很想知道台灣人對生活的觀點。

高中剛畢業的阿努普（Krishna Anoop）表示，自己是從學校老師得知這個計畫，她很高興能夠獲得獎學金，前往台灣的大學學習人工智慧相關的課程。阿努普認為，與其他西方國家相比，台灣的生活條件優越，學費卻較低廉，人身安全上也在全球名列前茅，確實是國際學生最理想的求學環境，因此在考慮出國留學時，台灣就是她最優先的選擇。

獎學金獲獎人之一辛正思（Suman Kumar）2013年開始學習華語，2018年攻讀碩士也專研中文。就業後在跨國公司擔任經理的他，雖然有語言方面的長處，但自覺在管理方面的能力不夠強，便與老師、同學討論。大家知道他想學習管理方面的課程，都推薦一定要去台灣的大學，也要爭取獎學金。

辛正思十分感謝教育部的獎學金，讓他能到台灣的大學就讀，希望此行能使自己的口語及管理能力同時獲得提升。

2021年獲教育部遴選至印度理工學院擔任華語教師，曾著「裂谷邊陲等待雨臨，我們在馬拉威教中文的日子」一書，筆名武皓詠的老師蕭榎鋒受訪時表示，這次他任教的學校有3名學生獲獎學金，將於9月到台灣留學，希望他們能在台灣好好學習，也體驗台灣文化、品嚐台灣美食。身為老師，也希望這趟旅程能為這些學生的職涯發展有正向的幫助，若有好的機會，也希望他們能就此留在台灣工作。