受累於美經濟前景 日股開盤狂瀉逾2500點

已被選為美國共和黨總統候選人的川普的經濟政策在金融市場上正日趨受到關注。川普通過採訪等彰顯出力爭恢復美國國內的製造業、糾正美元升值和提高關稅等態度。此外，還發表了可以理解為對台灣防衛持懷疑態度的言論，相關危險性也十分顯著。在7月17日的金融市場上，美元兌日圓貶值和股價下跌的勢頭突然加劇。

2024-08-05 09:12