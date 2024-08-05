受累於美經濟前景 日股開盤狂瀉逾2500點
受累於日圓反彈和美國就業數據不佳加劇經濟衰退擔憂，日本東京股市今天開盤大跌逾7%。
日股基準日經225指數重挫2523.23點或7.03%，報33386.47點。東證股價指數大跌190.01點或7.49%，報2347.59點。
法新社報導，Monex資深市場分析師金山敏之（Toshiyuki Kanayama）說：「由於美國股市走弱和日圓升值，預期今天日本股市開盤大幅走低。」
大和證券（Daiwa Securities）表示，東京股市暴跌反映出「對美國經濟不確定性的擔憂加深」。
美股方面，由於經濟數據顯示美國7月就業市場降溫幅度遠超預期，道瓊工業指數2日收盤下跌1.5%。
以科技股為主的那斯達克指數收盤下跌2.4%，晶片大廠英特爾（Intel）宣布裁員後，股價暴跌超過25%。
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