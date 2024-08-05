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債券價格會繼續漲？交易商下重注 美聯準會將啟動救市模式

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
債券交易商對美國聯準會將啟動救市模式下重注。路透
債券交易商對美國聯準會將啟動救市模式下重注。路透

債券交易員紛紛押注，美國經濟將迅速惡化，聯準會（Fed）必須開始積極放寬貨幣政策，以防衰退降臨。先前對通膨的憂慮幾乎消失殆盡，很快地由除非央行降息、否則經濟成長會停滯不前的市場揣測取而代之。

債市反彈

債市出現了自2023年3月銀行危機爆發以來的最大一輪反彈。對政策敏感的2年期公債殖利率在上周下跌半個百分點到3.9%以下，低聯準會基準利率（目前約5.3%）的幅度是全球金融危機或達康泡沫崩盤以來最大。

Brandywine Global Investment Management投資組合經理Tracy Chen說：「市場擔心聯準會降息腳步落後，美國從軟著陸變硬著陸。這個時候，公債是很好的買點，因為我確實認為經濟將持續放緩。」

然而，自新冠疫情結束以來，債券交易員已多次誤判利率走向，結果在經濟成長抵禦衰退看法或者是通貨膨脹違背市場預期時措手不及。2023年底，因為相信聯準會準備開始放寬政策，債券價格大幅飆升，但在經濟持續展現強勁表現時，漲幅回吐。因此，最近漲勢有可能是另一次波動過度。

WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan說：「市場過度震盪，就像去年底看到的一樣。但還需要更多數據驗證。」

市場情緒

在一連串數據顯示就業市場疲軟、經濟部門降溫之後，市場情緒驟變。上周五，美國勞工部報告指出，雇主在7月僅創造了114,000個工作機會，遠低於經濟學家的預測，失業率也意外上升。

聯準會周三再次按兵不動，引發人們對於央行對降息的反應過慢的憂慮，就像疫情緩和、經濟重啟很久後，通膨揮之不去，央行才開始升息一樣。加拿大央行和歐洲央行都已經開始放寬政策，更加深上述憂慮。

這些憂慮導致上周美股大跌。股神巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）在第2季大舉拋售蘋果公司將近50%的持股，更進一步打擊市場情緒。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示：「過去10天左右，2年期公債殖利率出現巨幅變動。要為避險資產定價很難，為風險較高的股票定價更難。而巴菲特決定減持蘋果，從市場情緒的角度來看，更無助於事。」

降息幅度

華爾街已開始預期聯準會將採取較積極的寬鬆步伐。花旗集團和摩根大通預測在9月和11月會議降息2碼。高盛集團在周日將明年美國經濟衰退的可能性從15%調高到25%。

但經濟學家表示，經濟看來仍然「整體良好」，沒有重大的金融失衡問題，而且聯準會有很大的降息空間，必要時可以迅速降息。

期貨交易員目前的定價大致相當於今年底之前降息5碼，顯示對最後三次利率會議有不尋常大幅降息2碼的預期。自疫情期或信貸危機以來，從沒發生過這種規模的降息行動。

美公債漲勢使得指標性10年期債券殖利率跌到大約3.8%，是12月以來最低。驅動因素是股市因為疲弱的企業財報而下跌，像是英特爾宣布將裁員數千人。

量化基金AlphaSimplex的首席研究策略師兼投資組合經理Kathryn Kaminski表示，債券似乎還有續漲空間，因為股市低迷以及投資人在殖利率跌更深前搶購債券。她說：「人們想鎖定利率，創造出買盤壓力，同時還有風險規避現象。如果聯準會年底前真的降息，10年期債券殖利率可能下探到近3%。」

經濟衰退 美國 聯準會

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